В оперном театре Казани собирают средства на лечение сына замдиректора — у 17-летнего юноши обнаружили опухоль мозга

Кастинг-менеджер Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля Елена Остроумова сообщила о сборе средств на лечение сына замдиректора театра Эдуарда и директора балета Дианы Багаутдиновых. 17-летнему юноше по имени Эрнест диагностировали опухоль головного мозга.

По началу молодой человек проходил лечение в ДРКБ при участии московского госпиталя им. Бурденко. Однако это не дало эффекта. С февраля по апрель мальчик лечился в международной онкологической клинике «Анадолу» в Стамбуле. Там врачи опробовали неотложные хирургические и радиологические методы лечения, давшие в один момент положительный результат.

Но во время августовского планового осмотра медики обнаружили новое образование, которое затрагивает не только головной мозг, но и позвоночник. Эрнесту предписали 30 курсов радиотерапии, химиотерапии с августа по октябрь.

Сейчас состояние молодого человека ухудшилось, в субботу его экстренно госпитализировали в отделение интенсивной терапии в стамбульской больнице.

На первом этапе семья справлялась самостоятельно, значительную сумму на лечение выделила республика. Сейчас на лечение 17-летнего парня необходимо два миллиона рублей. Эта предварительная сумма включает все расходы, связанные с повторным пребыванием с одним сопровождающим и лечением в Турции.

Средства можно перечислить на банковскую карту мамы Эрнеста — Дианы Багаутдиновой. Реквизиты названы в посте.