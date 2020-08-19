Россиян предупредили о подорожании автомобилей

Автоэксперт Игорь Моржаретто предупредил россиян о росте цен на автомобиле.

По его словам, сейчас наблюдается нетипичный для лета рост продаж по сравнению с прошлым годом. Однако автопроизводители выходят лишь на докризисный уровень, поскольку весной они приостановили работу из-за карантина.

Моржаретто отметил, что в настоящее время автопроизводители работают «с осторожностью» и не требуют от дилеров забивать склады, поэтому нехватку могут ощутить только те, кто хочет «немедленно купить и поехать».



«Прогнозы делать сейчас достаточно сложно, но известно, что продажи уже более или менее спокойны, и, в любом случае, под конец года они упадут минимум на 20%. Кроме того, мы понимаем, что цены будут расти однозначно, а потому сейчас неплохое время для покупки автомобиля», — передает НСН его слова.

За шесть месяцев этого года россияне потратили на покупку легковых автомобилей около 1 трлн рублей, при этом 285 млрд рублей ушло на машины премиум-сегмента.

