В ГИБДД заявили, что не будут штрафовать за багажник на крыше автомобиля

Госавтоинспекция РФ опровергла информацию о том, что за багажник, установленный на крыше автомобиля, дополнительное световое оборудование и фаркопы автовладельцев будут штрафовать, пишет ТАСС.



О введении таких штрафов ранее сообщили СМИ. Так, по новым поправкам в Техрегламент, все дополнительное оборудование для авто надо будет согласовывать с Госавтоинспекцией. В ведомстве уточнили, что последние правки об этом вносились в 2018 году и они не касались изменений в конструкции автомобилей.

Ранее эксперт объяснил, что запрет на подобные конструкции действует давно, однако в ГИБДД не стремятся следить за этим, поскольку предписание легко выполняется.