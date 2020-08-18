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В ГИБДД заявили, что не будут штрафовать за багажник на крыше автомобиля

21:59, 18.08.2020
В ГИБДД заявили, что не будут штрафовать за багажник на крыше автомобиля
Фото: realnoevremya.ru

Госавтоинспекция РФ опровергла информацию о том, что за багажник, установленный на крыше автомобиля, дополнительное световое оборудование и фаркопы автовладельцев будут штрафовать, пишет ТАСС.

О введении таких штрафов ранее сообщили СМИ. Так, по новым поправкам в Техрегламент, все дополнительное оборудование для авто надо будет согласовывать с Госавтоинспекцией. В ведомстве уточнили, что последние правки об этом вносились в 2018 году и они не касались изменений в конструкции автомобилей.

Ранее эксперт объяснил, что запрет на подобные конструкции действует давно, однако в ГИБДД не стремятся следить за этим, поскольку предписание легко выполняется.

АвтоОбществоВласть
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