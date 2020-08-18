Рустам Минниханов вручил Сергею Собянину медаль «100 лет образования ТАССР»

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил медаль «100 лет образования ТАССР» мэру российской столицы Сергею Собянину в ходе концерта, приуроченному к Дням культуры Татарстана в Москве.

Также глава республики вручил медали «За доблестный труд», почетные звания «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан», орден «Дуслык», медали «100 лет образования ТАССР», Благодарности Президента РТ.

Награждены медалями: «За доблестный труд» — солистка-вокалистка Национального театра народной музыки и песни «Золотое кольцо» Надежда Кадышева, «100 лет образования ТАССР» — заместитель генерального директора по хирургии ФГУ РК НПК Минздрава России Ренат Акчурин и другие.

Гала-концерт прошел в Московском международном Доме музыки. Для гостей и участников мероприятия выступил камерный оркестр «Новая музыка».

Во время приветственного слова мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что регионы связывают дружба между народами и сотрудничество в научной, культурной и экономической сферах, передает пресс-служба президента Татарстана.

Также сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии выставки работ авангардистов «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского».

