В Минске приземлился самолет ФСБ

В Минске приземлился лайнер Ту-214 с бортовым номером RA-64523, следует из данных сервиса FlightRadar.

Самолет специального летного отряда «Россия» Ту-214 ВПУ с бортовым номером RA-64523 вылетел из столичного Внуково в 19:07, приземлился в минском аэропорту в 20:18.

По данным СМИ, самолёт специального назначения построен «Казанским авиационным производственным объединением имени С.П. Горбунова» по заказу ФСБ.



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае возникновения внешних военных угроз.

