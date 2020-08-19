Демпартия утвердила Байдена кандидатом в президенты США

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Делегаты Демократической партии США на общенациональном съезде в Милуоки выбрали кандидатом в президенты Джозефа Байдена.

Байден опередил Берни Сандерса, также претендовавшего на роль конкурента Дональда Трампа на ноябрьских выборах президента Соединенных Штатов.

Представитель Демократической партии констатировал, что Байден официально выдвинут от нее кандидатом в президенты и «приглашен выступить с речью» о согласии на это, передает ТАСС. Ожидается, что это произойдет в четверг.

Напомним, что выборы президента США должны пройти 3 ноября. Однако Дональд Трамп уже предлагал перенести их на следующий год из-за пандемии коронавируса. Действующий глава государства напирал на возможные фальсификации при дистанционном голосовании по почте или через интернет.