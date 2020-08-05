Главное о коронавирусе на 5 августа: массовое нарушение масочного режима в Татарстане и вторая волна в Европе

Медперсонал Татарстана уходит в отпуск



За последние сутки в Татарстане подтвердились 28 новых случаев коронавируса, все контактные. Четыре человека госпитализированы, 24 лечатся дома.

В Казани выявили 20 новых заболевших. Всего на 5 августа в Татарстане зарегистрирован 5 751 случай COVID-19.

Выздоровели за весь период 4 597 человек, в том числе 29 — за минувшие сутки. От COVID-19 умерли 43 человека.

За июль в Казани выявили около 4,5 тысячи нарушителей масочно-перчаточного режима в салонах общественного транспорта. По мнению Минздрава Татарстана, отказ от масок и перчаток может спровоцировать вторую волну коронавируса.

В Минздраве Татарстана назвали основные принципы реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала о своей поездке в троллейбусе и выразила беспокойство по поводу несоблюдения татарстанцами всех мер предосторожности.

Фото Ильи Репина

Доставленные с судна «Александр Суворов» татарстанцы отправлены на самоизоляцию по месту жительства. За их состоянием следят медики.

Республиканский Роспотребнадзор напомнил, что сохраняется запрет на работу кальянных, кинотеатров в помещении, а также на банкеты с численностью свыше 50 человек, проводимые в закрытых помещениях, на верандах и террасах.

По данным Минздрава Татарстана, часть медицинского персонала инфекционной больницы в Набережных Челнах находится в отпуске.

В республиканском Роспотребнадзоре сообщили, что вахтовики, работающие на Севере, должны в обязательном порядке пройти 14-дневную обсервацию и сдать тест на коронавирус.

В Татарстане учебный год планируют начать вовремя, в очном режиме. Для этого школы обеспечат антисептиками и бесконтактной термометрией.

Татарстанским туристам, вернувшимся из-за границы, проводят ПЦР-исследование на COVID-19.

Фото mos.ru

В Минздраве России допустили заражение гриппом и COVID-19 одновременно

За последние сутки в России выявлено 5 204 новых случая коронавируса, выздоровели 7 555 человек. Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 превышает количество заболевших за сутки более чем на 30%.

Таким образом, число зараженных выросло до 866 627 человек, а выздоровевших — до 669 026 человек. Зафиксировано 139 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 14 490 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 29,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 171 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 247,4 тыс. человек.

По статистике, около 70% желающих вступить в брак россиян решили отложить свадьбу из-за коронавируса.

В Минздраве РФ допустили возможность одновременного заражения гриппом и COVID-19. Как в таком случае будет протекать болезнь и каковы будут последствия, неизвестно.

Уровень «бизнес-демографии» в России фактически вернулся к докоронавирусным значениям: на одну открытую компанию приходится две закрытых.

Фото: wikipedia.org

У одного из отдыхавших ранее пассажиров теплохода «Александр Суворов» был обнаружен коронавирус. Возможно, экипаж судна заразился именно от него.

Большинство хоккеистов московского ЦСКА помещены на карантин. Официально сообщается о семи зараженных игроках.

Из-за закрытых на время пандемии коронавируса границ туристическая отрасль России потеряла 500 млрд рублей.

Минздрав РФ предупредил, что осенью ситуация в России может ухудшиться из-за появления четырех новых штаммов гриппа.

Россия направила в Казахстан армейских медиков для практической и методической помощи в борьбе коронавирусом.

Россия восстановила безвизовый въезд в страну.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что не видела официальных данных о регистрации вакцины, разработанной в России.

Фото mos.ru

Европа готовится ко второй волне коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 18 543 662 человека, 700 714 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (4 771 236). На второй строчке — Бразилия (2 801 921), на третьей — Индия (1 908 254). Россия на четвертом месте (859 762, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (521 318).

Больше всего смертей зафиксировано в США (156 807). За ними следуют Бразилия (95 819), Мексика (48 869), Великобритания (46 295) и Индия (39 795).



В США сообщили о двух успешных исследованиях потенциальной вакцины от коронавируса. Испытание проводилось на 56 добровольцах.



В Германии и Эстонии сообщили о второй волне роста числа заболевших COVID-19.

Национальное бюро экономических исследований выяснило, что коронавирус привел к увеличению продолжительности рабочего дня и числа совещаний в организациях.

Фото Дмитрия Резнова

Международный союз конькобежцев (ISU) решил не отменять запланированный на октябрь Гран-при по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса.



В Турции сообщили, что после открытия границ с Россией увеличилось число лиц, заболевших коронавирусом. Авиасообщение между странами было возобновлено 1 августа.

Украина недовольна, что власти Черногории открыли границы для российских туристов.

Несмотря на отсутствие жесткого карантина, шведская экономика не осталась невредимой, констатировали эксперты.

Татьяна Демина, Маргарита Головатенко