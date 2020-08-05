Главное о коронавирусе на 5 августа: массовое нарушение масочного режима в Татарстане и вторая волна в Европе
Медперсонал Татарстана уходит в отпуск
За последние сутки в Татарстане подтвердились 28 новых случаев коронавируса, все контактные. Четыре человека госпитализированы, 24 лечатся дома.
В Казани выявили 20 новых заболевших. Всего на 5 августа в Татарстане зарегистрирован 5 751 случай COVID-19.
Выздоровели за весь период 4 597 человек, в том числе 29 — за минувшие сутки. От COVID-19 умерли 43 человека.
- За июль в Казани выявили около 4,5 тысячи нарушителей масочно-перчаточного режима в салонах общественного транспорта. По мнению Минздрава Татарстана, отказ от масок и перчаток может спровоцировать вторую волну коронавируса.
- В Минздраве Татарстана назвали основные принципы реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом.
- Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала о своей поездке в троллейбусе и выразила беспокойство по поводу несоблюдения татарстанцами всех мер предосторожности.
- Доставленные с судна «Александр Суворов» татарстанцы отправлены на самоизоляцию по месту жительства. За их состоянием следят медики.
- Республиканский Роспотребнадзор напомнил, что сохраняется запрет на работу кальянных, кинотеатров в помещении, а также на банкеты с численностью свыше 50 человек, проводимые в закрытых помещениях, на верандах и террасах.
- По данным Минздрава Татарстана, часть медицинского персонала инфекционной больницы в Набережных Челнах находится в отпуске.
- В республиканском Роспотребнадзоре сообщили, что вахтовики, работающие на Севере, должны в обязательном порядке пройти 14-дневную обсервацию и сдать тест на коронавирус.
- В Татарстане учебный год планируют начать вовремя, в очном режиме. Для этого школы обеспечат антисептиками и бесконтактной термометрией.
- Татарстанским туристам, вернувшимся из-за границы, проводят ПЦР-исследование на COVID-19.
В Минздраве России допустили заражение гриппом и COVID-19 одновременно
За последние сутки в России выявлено 5 204 новых случая коронавируса, выздоровели 7 555 человек. Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 превышает количество заболевших за сутки более чем на 30%.
Таким образом, число зараженных выросло до 866 627 человек, а выздоровевших — до 669 026 человек. Зафиксировано 139 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 14 490 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 29,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 171 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 247,4 тыс. человек.
- По статистике, около 70% желающих вступить в брак россиян решили отложить свадьбу из-за коронавируса.
- В Минздраве РФ допустили возможность одновременного заражения гриппом и COVID-19. Как в таком случае будет протекать болезнь и каковы будут последствия, неизвестно.
- Уровень «бизнес-демографии» в России фактически вернулся к докоронавирусным значениям: на одну открытую компанию приходится две закрытых.
- У одного из отдыхавших ранее пассажиров теплохода «Александр Суворов» был обнаружен коронавирус. Возможно, экипаж судна заразился именно от него.
- Большинство хоккеистов московского ЦСКА помещены на карантин. Официально сообщается о семи зараженных игроках.
- Из-за закрытых на время пандемии коронавируса границ туристическая отрасль России потеряла 500 млрд рублей.
- Минздрав РФ предупредил, что осенью ситуация в России может ухудшиться из-за появления четырех новых штаммов гриппа.
- Россия направила в Казахстан армейских медиков для практической и методической помощи в борьбе коронавирусом.
- Россия восстановила безвизовый въезд в страну.
- Всемирная организация здравоохранения заявила, что не видела официальных данных о регистрации вакцины, разработанной в России.
Европа готовится ко второй волне коронавируса
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 18 543 662 человека, 700 714 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (4 771 236). На второй строчке — Бразилия (2 801 921), на третьей — Индия (1 908 254). Россия на четвертом месте (859 762, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (521 318).
Больше всего смертей зафиксировано в США (156 807). За ними следуют Бразилия (95 819), Мексика (48 869), Великобритания (46 295) и Индия (39 795).
- В США сообщили о двух успешных исследованиях потенциальной вакцины от коронавируса. Испытание проводилось на 56 добровольцах.
- В Германии и Эстонии сообщили о второй волне роста числа заболевших COVID-19.
- Национальное бюро экономических исследований выяснило, что коронавирус привел к увеличению продолжительности рабочего дня и числа совещаний в организациях.
- Международный союз конькобежцев (ISU) решил не отменять запланированный на октябрь Гран-при по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса.
- В Турции сообщили, что после открытия границ с Россией увеличилось число лиц, заболевших коронавирусом. Авиасообщение между странами было возобновлено 1 августа.
- Украина недовольна, что власти Черногории открыли границы для российских туристов.
- Несмотря на отсутствие жесткого карантина, шведская экономика не осталась невредимой, констатировали эксперты.
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