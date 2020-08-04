Почти 70% российских пар отложили свадьбу из-за пандемии коронавируса

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Из-за пандемии коронавируса почти 70% желающих вступить в брак россиян решили полностью или частично отложить свадьбу. К такому выводу пришли аналитики Райффайзенбанка.

Сотрудники банка опросили более 10 тыс. человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов-миллионников. Выяснилось, что 35% пар полностью отменили свадьбу, 33% отказались от некоторых элементов торжества. Остальные отпраздновали бракосочетание, как планировали. При этом есть те, кто праздновал свадьбу онлайн, без гостей, и смогли сэкономить деньги.

«Почти половина опрошенных в результате сэкономила на свадьбе, чуть более 51% экономии не почувствовали. Большинству удалось сэкономить более 50 тыс. рублей. При этом доходы почти 80% опрошенных не превышают 60 тыс. рублей в месяц. У 74% есть сбережения, а кредитами пользуются только 63% респондентов», — цитирует исследование банка «РИА Новости» во вторник, 4 августа.

Ранее сообщалось, что за карантинный апрель в Татарстане поженились в четыре раза больше пар, чем разошлись.

