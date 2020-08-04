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Часть медперсонала в Татарстане вышла в отпуск

12:08, 04.08.2020
Часть медперсонала в Татарстане вышла в отпуск
Фото: Илья Репин

Первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев рассказал, что в Набережных Челнах часть медицинского персонала инфекционной больницы находится в отпуске.

«К 10—15 августа мы планируем открыть 5-ю горбольницу в Челнах в плановом режиме. У казанских медиков тоже идет пересменка, и по республике тоже медики выходят в отпуска. Мы видим благоприятную обстановку по коронавирусу, поэтому возможны отпуска уже», — рассказал Абашев.

Ранее сообщалось, что в Татарстане несколько медучреждений готовят к переводу на плановый режим работы из-за уменьшения числа обращений с острыми респираторными заболеваниями.

Общество Татарстан
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