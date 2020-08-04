В Минздраве РФ допустили одновременное заражение гриппом и COVID-19

Главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов допустил одновременное заражение гриппом и коронавирусом. При этом он отметил, что неясно, как будет протекать болезнь и каковы будут последствия.

Чуланов напомнил, что COVID-19 — новое заболевание и о нем многое неизвестно.

Инфекционист посоветовал обязательно делать прививку от гриппа, чтобы защитить себя от возможных рисков. Он отметил, что в 2020 году вакцинацию от гриппа планируют запустить раньше обычного, возможно, с сентября, передает «Интерфакс».



Сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заметила, что в республику может прийти вторая волна коронавируса, если люди не будут соблюдать все необходимые меры профилактики.

