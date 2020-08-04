Ростуризм: потери туристической отрасли РФ из-за локдауна составляют 500 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Туристическая отрасль России потеряла 500 млрд рублей из-за отсутствия иностранных туристов в этом году. Годом ранее доходы в этой сфере составили почти $11 миллиардов.

Такую оценку потерям, вызванным пандемией коронавируса, дала в интервью «Аргументам и фактам» глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что доходы регионам поможет вернуть электронная виза для туриста из 53 стран, которую введут с 1 января 2021 года.

«Электронная виза сегодня — это и важная антикризисная мера, которая поможет регионам быстрее восстановиться после текущего кризиса с учетом огромного вклада туризма в создание рабочих мест», — сказала она.

Напомним, что из-за ситуации с пандемией Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Уже с 31 марта установили ограничения на количество прибывающих в Россию.

Тем не менее премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что с 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение. Первые рейсы будут выполняться из аэропортов столицы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.