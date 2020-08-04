В Германии сообщили о второй волне коронавируса

Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона заявила, что Германия находится во второй, невысокой волне роста числа заболевших COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Augsburger Allgemeine.

Она отметила, что новая волна слабее первой. Тем не менее число инфицированных постепенно увеличивается. «Тем самым растет опасность того, что мы упустим успехи, которые до сих пор были достигнуты в Германии», — сообщила Йона.

Также в сообщении отмечается, что клиники Германии готовы ко второй волне коронавируса. Глава союза врачей заверила, что проблем с местами для заразивших COVID-19 не будет, так как на этот раз количество больных растет медленнее.

Ранее отмечалось, что страны Европы уже начали активную подготовку ко второй волне коронавируса.