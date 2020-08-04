Экипаж теплохода «Александр Суворов», где есть татарстанцы, мог заразиться от пассажира

Экипаж теплохода «Александр Суворов» мог заразиться коронавирусом от пассажира. Была получена информация от Роспотребнадзора Казани о том, что у одного из отдыхавших ранее пассажиров теплохода «Александр Суворов» был выявлен коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщество компании «ВодоходЪ» в соцсети.



Экипаж теплохода «Александр Суворов» протестировали на наличие инфекции после поступления информации о заболевшем пассажире. В результате тестирования были получены положительные результаты. Члены экипажа, у которых был подтвержден коронавирус, были изолированы и доставлены в больницу для дальнейших исследований и постановки диагноза.

Теплоход сейчас возвращен в порт Нижнего Новгорода для дезинфекции судна и изоляции всего персонала. На теплоходе проведена дезинфекция всех помещений, а также системы кондиционирования и вентиляции. «Александр Суворов вернется к выполнению рейсов по расписанию после получения результатов проб и разрешения Роспотребнадзора.

В агентстве сообщили, что решение по дальнейшему перемещению теплохода будет принято сегодня днем по итогам оперативного штаба в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что четверо пассажиров теплохода «Александр Суворов» самоизолировались и остаются под меднаблюдением, поскольку, могли контактировать с членами команды, у которых обнаружили COVID-19. На борту в том числе есть жители Татарстана.

