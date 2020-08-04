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Роспотребнадзор Татарстана напомнил о местах, которые все еще запрещены к посещению

12:18, 04.08.2020
Роспотребнадзор Татарстана напомнил о местах, которые все еще запрещены к посещению
Фото: realnoevremya.ru

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина напомнила о тех местах, на деятельность которых все еще действует запрет.

До сих пор запрещена работа всех развлекательных объектов. Действуют ограничения по кальянным, кинотеатрам в помещении. Под запретом банкеты в закрытых помещениях, на верандах и террасах разрешено размещать до 50 человек.

Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, которым разрешается проведение массовых мероприятий на открытых площадках с 3 августа.

Общество Татарстан
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