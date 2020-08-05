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Россия восстановила безвизовый въезд в страну

09:32, 05.08.2020
Россия восстановила безвизовый въезд в страну
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, возобновляющее возможность въезда в Россию без оформления визы.

Безвизовый режим будет действовать для тех, кто посещает страну для командировки.

«Разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках», — говорится в пояснительной записке к документу.

Из-за пандемии коронавируса Россия приостановила действие соглашений о «безвизе».

В прошлом году Россия сообщала о готовности ввести безвизовый режим с Великобританией.

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