Россия восстановила безвизовый въезд в страну

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, возобновляющее возможность въезда в Россию без оформления визы.

Безвизовый режим будет действовать для тех, кто посещает страну для командировки.

«Разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках», — говорится в пояснительной записке к документу.

Из-за пандемии коронавируса Россия приостановила действие соглашений о «безвизе».

В прошлом году Россия сообщала о готовности ввести безвизовый режим с Великобританией.