В Татарстане рассказали о вернувшихся пассажирах «Александра Суворова»

В татарстанском управлении Роспотребнадзора рассказали о состоянии пассажиров теплохода «Александр Суворов», вернувшихся в республику после вспышки коронавируса на борту. Всех их развезли по местам проживания.

При этом четверо пассажиров самоизолировались и остаются под меднаблюдением, поскольку, возможно, контактировали с членами команды, у которых обнаружили COVID-19.

Ранее сообщалось, что у 9 членов экипажа теплохода «Александр Суворов» обнаружили коронавирус. Круиз был прерван под Нижним Новгородом. Через некоторое время пассажиры из Татарстана были возвращены домой на автобусах. Отмечается, что туристы смогут получить компенсацию за испорченный отдых.