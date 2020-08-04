В Минздраве Татарстана рассказали о реабилитации пациентов, перенесших коронавирус

В Минздраве Татарстана назвали злободневным вопрос реабилитации пациентов после коронавируса. По словам первого замминистра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, у этих пациентов значительные поражения легких.



«Основные принципы реабилитации — в том, чтобы нарастить жизненный объем легких: дыхательные технологии, которые надо проводить и самостоятельно, и под контролем реабилитолога. Такая помощь доступна в амбулаторном режиме пациентам поликлиник», — рассказал Абашев.

Главный методический центр по реабилитологии на территории Республики Татарстан, Госпиталь ветеранов войн, вернется к планомерной работе после 10 августа. Сейчас там ведут текущую методическую поддержку всех амбулаторно-поликлинических подразделений.

«Реабилитационные технологии включают еще техники массажа, лечебной физкультуры. При наличии показаний врач назначит такой комплекс, но не стоит уповать только на компетенцию медиков, надо самостоятельно проводить гимнастику на развитие дыхательных техник, чтобы повысить насыщение кислородом крови. Система реабилитации существует, она будет набирать обороты по мере возвращения госпиталей в обычный режим работы, но основная работа пока — на поликлиниках. Это несложно, просто нужны усилия, вера и следование курсом возврата к активной жизни», — добавил спикер.



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