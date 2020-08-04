Всем прибывающим в Татарстан из-за рубежа проводят тест на коронавирус

Фото: Реальное время

Всем прибывающим из-за границы в Татарстане проводят ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



По ее словам, несмотря на то, что международное сообщение восстановилось со странами, где обстановка сегодня стабильная и спокойная, проводится мониторинг ведомства в части завоза инфекции.

«Действует постановление в части обязательного прохождения ПЦР-тестов всем прибывшим воздушными рейсами из-за рубежа», — сказал Авдонина.



Ранее Авдонина сообщила, что за сутки проведено 3 649 тестов ПЦР. Охват тестированием составляет 127,4 на сто тысяч населения.

