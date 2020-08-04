Июль возвращает «демографию бизнеса» в докоронавирусное русло — в том числе и в Татарстане

Фото: Илья Репин

Один к двум

В июне в России увеличилось количество новых зарегистрированных предприятий, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Реального времени»). Как констатируют авторы исследования, уровень «бизнес-демографии», то есть соотношения открывшихся и закрывшихся предприятий, фактически вернулся к докоронавирусным значениям.

Сейчас это соотношение в среднем по России составляет один к двум: на одну открытую компанию приходилось две закрытых. Схожий показатель был в марте этого года, до введения ограничительных мер: одна открытая на 1,9 ликвидированных. В феврале на одну открытую компанию приходилось и вовсе 1,5 закрытых, в январе — 2,3 закрытых. Эти данные учитывают и государственные организации, но не учитывают ИП.

Для сравнения: в апреле, в период наиболее жестких карантинных мер, на одну компанию приходилось 2,7 закрытых, в мае — 3,1, и это несмотря на мораторий на банкротство для значительной части российского бизнеса из числа пострадавших отраслей и системообразующих организаций.

В целом по стране в июне открывалось 4,8 компании на 1000 действующих, а закрывалось 9,6.

На одно зарегистрированное предприятие пришлось… ликвидированных, 2020 г.



Источник: finexpertiza.ru

Татарстан — в числе благополучных регионов

В рамках исследования также выявлялись наиболее и наименее благополучные с точки зрения «бизнес-демографии» регионы — те, где на одно открытое предприятие приходилось больше и меньше всего закрытых. Среди неблагополучных лидируют Адыгея и Дагестан с показателями в 13,9 и 10,9 закрытых организаций на одну открытую. Третьей в «антирейтинге» стала Астраханская область с показателем в 5,5 закрытых организаций.

Самыми благополучными регионами стали Ингушетия, где на одно открытое юрлицо пришлось ликвидированных всего 0,1, Бурятия (коэффициент 0,2) и Еврейская автономная область (0,56).

Татарстан хоть и не демонстрирует столь небольших показателей, все равно ощутимо отклоняется от среднего значения в благополучную сторону. В республике на 100 организаций приходится 7,3 открытых и 10 закрытых — то есть «демографический» коэффициент составляет 1,37. В соседней Башкирии результат и того меньше — 8,2 открытых на тысячу юрлиц против 8,8 закрытых, коэффициент — 1,07. В Марий Эл — и вовсе 0,67.

Соотношение открытых и ликвидированных предприятий в июне 2020 г. по регионам

Источник: finexpertiza.ru

Закрываться тоже стали меньше

— Во время карантина произошло сокращение как регистраций новых, так и ликвидаций действующих бизнесов, что было связано с общим понижением деловой активности в стране, а также с трудностями при документообороте. В июне, когда экономические ограничения были сняты, а спрос начал восстанавливаться, регистрация предприятий активизировалась. Однако о восстановлении деловой активности говорить пока рано — заявила президент FinExpertiza Елена Трубникова

Напомним, что ранее «Реальное время» также выявило эту тенденцию, причем как в отношении индивидуальных предпринимателей, так и прочих юрлиц. Аналитическая служба издания выяснила, что в регионах ПФО в среднем в апреле открывалось в два раза меньше компаний, чем в марте 2020 года. Аналогично за те же периоды вдвое упало и количество ликвидированных юрлиц. При этом Татарстан из этой тенденции выпадал: в марте в республике закрылось 880 компаний, в апреле — 807. Зато в мае — всего 646.

Если тенденция падения количества новых юрлиц вполне объяснима, то падение количества ликвидированных организаций эксперты «Реального времени» связывали с все тем же мораторием на банкротства, а также с тем, что некоторые предприниматели просто свернули деятельность без ликвидации юрлица. При этом эксперты не исключали «отложенного» эффекта, когда волна ликвидации юрлиц через банкротства все же настигнет все те компании, которые не сумели пережить пандемию.

Александр Артемьев