Источник: в ХК ЦСКА вся команда на самоизоляции, кроме восьми хоккеистов

Как сообщает Metaratings.ru , в стане действующего чемпиона страны и последнего на сегодня обладателя Кубка Гагарина, московского ЦСКА, возникла большая проблема из-за коронавируса. Большинство хоккеистов находятся на самоизоляции, а стабильно тренируются только восемь хоккеистов. Все остальные определены в контактную группу с зараженными и помещены на карантин.

Ранее «армейский» клуб отменил тренировочный сбор в Нижнем Новгороде из-за вспышки коронавируса — официально было выявлено семь зараженных игроков. При этом отмечалось, что болезнь у всех представителей проходит бессимптомно и они находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба.

Напомним, что Континентальная хоккейная лига до сих пор не презентовала календарь на новый сезон. Ожидаемая дата старта — 2 сентября.