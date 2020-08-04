Четыре маски на 28 человек в троллейбусе: беспечность может привести в Татарстан вторую волну COVID-19

Фото: Илья Репин

Поездка в троллейбусе: на 28 человек — четыре маски, и те на подбородке

Сегодня на пресс-конференции представители татарстанских Минздрава и Роспотребнадзора заострили внимание на том, что опасность второй волны коронавируса сохраняется, и связана она в первую очередь с тем, что люди перестают соблюдать меры профилактики. Свою встревоженность ведомства подтвердили конкретными кейсами.

Так, Любовь Авдонина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану, рассказала о своей поездке в троллейбусе:

— Мне на прошлой неделе было необходимо выехать в город, и я возвращалась в троллейбусе. В нем было 28 человек. В маске и перчатках сидела я одна. У четверых была маска под подбородком, не прикрывая даже рта. Остальные прекрасно себя чувствовали, сидя рядом друг с другом. Причем в троллейбусе двое кашляли. Видимо, это все те, кто ждут вторую волну, и видимо, для них она желательна...

Поэтому Авдонина вновь напомнила о том, что меры профилактики остаются обязательными: это и ношение масок с перчатками в общественных местах, и обязательное регулярное мытье рук, и использование антисептиков, и социальное дистанцирование. Все эти требования обязательны для исполнения.

— И если наши жители будут их исполнять, то у нас и количество случаев будет на стабильном уровне, и второй волны не будет, — заключила Авдонина.

Выход на Баумана: массовое скопление людей, ни одного в маске

К Авдониной присоединился Альмир Абашев, первый заместитель министра здравоохранения Татарстана. Он безапелляционно заявил: наступление или ненаступление второй волны зависит не от Минздрава и не от Роспотребнадзора, а исключительно от дисциплины населения в части применения мер профилактики коронавируса.

— Минздрав находится в непосредственной близости от улицы Баумана, и я один раз попробовал посмотреть, что там происходит. Увидел массовое скопление гуляющего народа — но среди них ни одного человека в СИЗах. Такое поведение нас отдаляет от полной ликвидации заболеваемости и несет угрозу второй волны. Надо все-таки вернуться к ограничительным мероприятиям, пользоваться средствами индивидуальной защиты, — выразил он свою обеспокоенность.

На данный момент в Татарстане стабильная ситуация по коронавирусу. Но, как утверждают представители обоих ведомств, ситуация хрупкая и может в любой момент развернуться. Поэтому они снова напоминают о том, что стоит избегать массовых скоплений людей, носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и ответственно подходить к мерам профилактики распространения инфекции.

Мнение депутата Госдумы: «Надо немного остудить людей»

Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич в комментарии для газеты «Известия» сегодня высказался за то, чтобы ужесточить наказание за «масочно-перчаточные нарушения». Он привел в пример тот факт, что в Краснодарском крае заболеваемость коронавирусной инфекцией уже выросла, и полагает, что причиной тому «расслабление» людей. Депутат считает, это — результат недостаточного контроля со стороны властей:



— После нескольких месяцев сидения в самоизоляции люди вздохнули глубоко и поехали отдыхать. Но вирус никуда не делся. Считаю правильным, что в Москве начали штрафовать магазины. Сейчас надо немного остудить людей. Нужно ужесточать ответственность за несоблюдение правил.



Людмила Губаева