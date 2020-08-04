Роспотребнадзор Татарстана рассказал, откроются ли школы 1 сентября

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что пока в Татарстане учебный год планируют начать вовремя, в очном режиме.



Тем не менее решение принимается на уровне Министерства просвещения РФ.

«В республике ситуация стабильная, темп прироста недельный не превышает 0,6%, дневной — 0,5%. Пока ситуация складывается так, что школы с 1 сентября планируют начать работу в очном режиме», — сказала спикер.

Пока прорабатываются и готовятся все требования для рабочих коллективов школ: обеспеченность школ антисептиками, обязательная бесконтактная термометрия, проработка вопросов о наличии бактерицидных облучателей в классах.

«Исходя из той эпидситуации, которая будет складываться, будет принято решение о начале учебного года», — добавила Авдонина.



Ранее в Минпросвещения РФ опровергли информацию о дистанционной учебе в школах, публикации о якобы переходах на «удаленку» являются фейковыми.

