Японские СМИ сообщили о том, что сезон Гран-при в фигурном катании не будет отменен

Как сообщает японское вещательное агентство Kyodo , Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение не отменять Гран-при по фигурному катанию в новом сезоне из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что полностью были отменены юниорские этапы Гран-при. По информации источника, взрослые соревнования пройдут в обновленном формате с новыми ограничениями, вызванными вирусом.

Напомним, что серия Гран-при, которая состоит из шести этапов, должна стартовать в октябре и пройти в США, Канаде, Японии, Китае, Франции и России. Также сообщается, что финал Гран-при, который намечен на середину декабря и должен состояться в Пекине, может быть перенесен на начало следующего года.

Ранее представители российского фигурного катания заявляли, что Гран-при в предстоящем сезоне может быть отменен полностью. Свое окончательное решение ISU должен вынести на днях.