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Японские СМИ сообщили о том, что сезон Гран-при в фигурном катании не будет отменен

15:58, 04.08.2020
Японские СМИ сообщили о том, что сезон Гран-при в фигурном катании не будет отменен
Фото: fsrussia.ru

Как сообщает японское вещательное агентство Kyodo, Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение не отменять Гран-при по фигурному катанию в новом сезоне из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что полностью были отменены юниорские этапы Гран-при. По информации источника, взрослые соревнования пройдут в обновленном формате с новыми ограничениями, вызванными вирусом.

Напомним, что серия Гран-при, которая состоит из шести этапов, должна стартовать в октябре и пройти в США, Канаде, Японии, Китае, Франции и России. Также сообщается, что финал Гран-при, который намечен на середину декабря и должен состояться в Пекине, может быть перенесен на начало следующего года.

Ранее представители российского фигурного катания заявляли, что Гран-при в предстоящем сезоне может быть отменен полностью. Свое окончательное решение ISU должен вынести на днях.

СпортФигурное катание Татарстан
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