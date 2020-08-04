В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали об обязательной обсервации вахтовиков

Фото: пресс-служба президента РТ

У вахтовиков, которые выезжают на работу на Севере, есть два варианта: пройти 14-дневную обсервацию, сдать тест и улететь вахтовым самолетом, либо улететь и пройти все процедуры там. Эти вопросы решает работодатель, сообщила сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина:

«Роспотребнадзор не участвует в этом, работодатель находит объект, который под это подходит, заказывает платную услугу и организует 14-дневную обсервацию. То есть он арендует какое-то количество корпусов в санатории или гостинице для своих сотрудников под обсерватор».

Меднаблюдение и контроль режима организует по договору медицинская организация. При этом санаторий может принимать отдыхающих в другие корпуса.

«Принцип смешения, гуляния по территории, посещения столовой и процедур исключен — они сидят по своим номерам и не выходят из них. Таким образом, если обсерватор организован в изолированном корпусе, то остальные корпуса санатория могут работать в обычном режиме для отдыхающих», — добавила Авдонина.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана рассказал, откроются ли школы 1 сентября.

