В общественном транспорте Казани выявили порядка 4,5 тыс. нарушителей перчаточно-масочного режима

В Казани продолжают проводить рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований — нахождению в салоне общественного транспорта в маске и перчатках. За июль выявили около 4,5 тыс. нарушителей масочно-перчаточного режима.

Около 90% пассажиров надели средства индивидуальной защиты на месте, остальным 10% приходилось покидать общественный транспорт.

Сегодня днем контрольно-ревизионная служба провела очередной рейд на остановке «Площадь Тукая». Всего за июль проверили более 10 тыс. единиц подвижного состава на 175 остановках. Сотрудники службы не могут выписать штраф на граждан, находящихся без средств индивидуальной защиты, а лишь предупреждают их об ответственности. Если пассажир отказывается надеть маску и перчатки, проверяющие просят его покинуть транспорт. В случае отказа — вызывают полицию, которая составляет протокол об административном нарушении. Таких случаев за месяц было 15.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Ирина Чупрова отметила, что число нарушителей в общественном транспорте с мая не увеличивается, передает мэрия Казани.

Сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина обратила внимание на то, что многие казанцы находятся в общественном транспорте без масок и перчаток. По ее словам, такая беспечность может привести ко второй волне COVID-19.

