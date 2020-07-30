Итоги дня: Путин может приехать в Казань, схема автодвижения в столице Татарстана меняется
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 30 июля.
- Президент России Владимир Путин может приехать в Казань в конце августа. К приезду главы государства готовятся в выставочном центре «Казань Экспо».
- В Санкт-Петербурге обнаружили расчлененное тело рэпера Энди Картрайта. Изначально сообщалось, что артист скончался от передозировки наркотиков, а его жена Марина Кохал расчленила тело уже после смерти. Позже стало известно, что в крови рэпера криминалисты не нашли следов наркотиков.
- В центре Казани начали масштабные изменения схемы движения. В августе и сентябре установят светофоры на улице Профсоюзной. Уже почти завершен новый пешеходный переход на перекрестке Бутлерова и Пушкина. Об этом рассказал «Реальному времени» начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов.
- Любопытно, что изменения в схеме движения происходят не только в районе исторического центра столицы Татарстана. Так, улица Академическая стала односторонней. Теперь въезд на нее со стороны улицы Зинина запрещен.
- Также завершены строительные работы на первом этапе участка Большого Казанского кольца (БКК) между улицами Мидхата Булатова и Технической. Сейчас идет проверка Госстройнадзора РТ, после которой застройщик сможет получить заключение о соответствии и ввести объект в эксплуатацию.
- У казанской «Чаши» откроют автокинотеатр. Показы начнутся 1 августа и будут проходить два раза в месяц.
- Российские ученые прогнозируют приход второй волны коронавируса в сентябре. По мнению экспертов, заболеваемость COVID-19 вырастет в Москве и Санкт-Петербурге.
- На задержанных в Белоруссии «вагнеровцев» завели уголовное дело о подготовке к теракту. В деле фигурируют 33 человека.
- Аналитики подсчитали, что в Татарстане для обслуживания ипотечного кредита заемщик должен зарабатывать более 50 тысяч рублей.
- ЦИК Татарстана зарегистрировал пятерых кандидатов от партий для участия в дополнительных выборах депутата в Госдуму РФ.
- КФУ вошел в десятку лучших вузов страны по версии «Интерфакса». Казанский университет занял десятое место.
- Турпоток в Татарстан сократился на 70%. Загрузка отелей составляет 15% от уровня прошлого года.
Евгений КалашниковОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым