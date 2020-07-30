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Итоги дня: Путин может приехать в Казань, схема автодвижения в столице Татарстана меняется

19:00, 30.07.2020
Итоги дня: Путин может приехать в Казань, схема автодвижения в столице Татарстана меняется
Фото: Максим Платонов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 30 июля.

  • Президент России Владимир Путин может приехать в Казань в конце августа. К приезду главы государства готовятся в выставочном центре «Казань Экспо».
  • В Санкт-Петербурге обнаружили расчлененное тело рэпера Энди Картрайта. Изначально сообщалось, что артист скончался от передозировки наркотиков, а его жена Марина Кохал расчленила тело уже после смерти. Позже стало известно, что в крови рэпера криминалисты не нашли следов наркотиков.
  • В центре Казани начали масштабные изменения схемы движения. В августе и сентябре установят светофоры на улице Профсоюзной. Уже почти завершен новый пешеходный переход на перекрестке Бутлерова и Пушкина. Об этом рассказал «Реальному времени» начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов.
  • Любопытно, что изменения в схеме движения происходят не только в районе исторического центра столицы Татарстана. Так, улица Академическая стала односторонней. Теперь въезд на нее со стороны улицы Зинина запрещен.
Фото Максима Платонова
  • Также завершены строительные работы на первом этапе участка Большого Казанского кольца (БКК) между улицами Мидхата Булатова и Технической. Сейчас идет проверка Госстройнадзора РТ, после которой застройщик сможет получить заключение о соответствии и ввести объект в эксплуатацию.
  • У казанской «Чаши» откроют автокинотеатр. Показы начнутся 1 августа и будут проходить два раза в месяц.
  • Российские ученые прогнозируют приход второй волны коронавируса в сентябре. По мнению экспертов, заболеваемость COVID-19 вырастет в Москве и Санкт-Петербурге.
  • На задержанных в Белоруссии «вагнеровцев» завели уголовное дело о подготовке к теракту. В деле фигурируют 33 человека.
  • Аналитики подсчитали, что в Татарстане для обслуживания ипотечного кредита заемщик должен зарабатывать более 50 тысяч рублей.
  • ЦИК Татарстана зарегистрировал пятерых кандидатов от партий для участия в дополнительных выборах депутата в Госдуму РФ.
Фото Максима Платонова
  • КФУ вошел в десятку лучших вузов страны по версии «Интерфакса». Казанский университет занял десятое место.
  • Турпоток в Татарстан сократился на 70%. Загрузка отелей составляет 15% от уровня прошлого года.
Евгений Калашников
Общество Татарстан
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