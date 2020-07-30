В Петербурге жена рэпера Картрайта расчленила его тело после смерти от передозировки

В квартире в Санкт-Петербурге обнаружили тело рэпера и участника баттл-площадки Versus Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко), его жену Марину Кохал задержали.

Согласно предварительной версии, он умер от передозировки, а жена не хотела его бесславной смерти.

Накануне, 29 июля, в полицию позвонил адвокат супруги погибшего рэпера. Он сообщил правоохранителям версию, рассказанную ему 36-летней петербуженкой : четыре дня назад ее муж скончался от передозировки. Она хотела спрятать тело и расчленила его, но не могла придумать, как быть дальше, сообщает «Фонтанка».

По данным источников «Комсомолки», девушка рассказала, что пошла на такой поступок из-за великой любви, потому что не хотела позорной памяти для своего мужа.

В квартире рэпера, находящейся на Невском проспекте, обнаружили пять пакетов с частями тела. Полицейские также изъяли нож, молоток, таз и разделочную доску. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Музыкант больше всего известен по выступлениям в баттл-поединках на площадке Versus.