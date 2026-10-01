Путин — о ядерном оружии: «Если ружье висит на стене, то оно выстрелит, нужно избежать этого»

Президент России призвал не допустить применения такого «ружья»

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин, обсуждая тему ядерного оружия, привел знаменитую цитату о том, что если ружье висит на стене, оно в итоге выстрелит. Он призвал учитывать это и избегать подобного развития событий.

На пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин подчеркнул, что эскалация боевых действий и применение санкций — это не новшество, так как подобные практики наблюдались во множестве конфликтов, однако никогда они не были односторонними. Он отметил, что провокации одной стороны всегда вызывают ответные действия другой и, как следствие, спираль конфликта закручивается все сильнее, что приводит к разрушительным последствиям.

— Основой эскалации, как и прежде, являются высокомерие и самоуверенность. Это путь к краю пропасти, особенно сегодня, когда у ведущих мировых держав в арсенале имеются такие вооружения, которые могут уничтожить всю жизнь на Земле или, по крайней мере, довести ее до катастрофического состояния, — добавил президент РФ.



Никита Егоров