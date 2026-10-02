В Москве решат, где рассматривать жалобы на приговор казанскому адвокату Барлевой

Осужденная и ее защитники просят Верховный суд РФ отправить дело за пределы ПФО

Инна Барлева и Искандер Сираджи (его дело райсуд выделил в отдельное производство и приостановил). Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана постановил снять с апелляционного рассмотрения дело по жалобам на приговор адвокату Инне Барлевой и отправить материалы для изменения подсудности в Москву, в Верховный суд РФ. По мнению приговоренной к штрафу 200 тысяч рублей, региональная инстанция вообще не должна распределять дело судье, назначать заседание и спрашивать мнение сторон по заявленному ходатайству. Ее защитник указывал на попытки суда «удержать дело в юрисдикции Татарстана», передает журналист «Реального времени».

Напомним, 7 июля сего года Вахитовский суд Казани приговорил адвоката Барлеву к уголовному штрафу 200 тысяч рублей, признав доказанными обвинения в помехах правосудию и разглашении данных о частной жизни двух свидетелей. Предметом разбирательства первой инстанции стал процесс с присяжными Верховного суда РТ по двум давним убийствам, в которых обвиняли Ибрагима Закиева. В ходе первого рассмотрения дела адвокату Барлевой и подсудимому удалось добиться в 2024 году оправдательного вердикта коллегии народных судей по двум эпизодам, но этот приговор был отменен. Впрочем, и на повторном процессе присяжные посчитали недоказанным один из эпизодов дела.

Преследование адвоката по этому делу началось после оправдательного приговора. Дело возбудили в первом отделе Следкома по РТ, который ранее направлял в суд и материалы по Закиеву.

Дело против адвоката и блогера рассматривал Вахитовский суд Казани. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На сегодняшнем заседании прозвучало — при рассмотрении дела против Барлевой в райсуде защита успела заявить порядка 20 отводов председательствующей по делу судье Марине Шароновой.

Осужденная и ее адвокат Владимир Дворяк требовали отстранить от рассмотрения и судью Верховного суда Татарстана Ирека Ибрагимова, считая, что он не имел права принимать к производству дело в апелляции и проводить заседание при наличии неразрешенного ходатайства в адрес вышестоящей инстанции. Оба указывали, что ходатайство по территориальной подсудности было подано через Вахитовский райсуд Казани и по закону решение по нему должна была вынести еще судья Марина Шаронова — причем в течение трех суток. Законных вариантов было два — отправить дело в Москву вместе с ходатайством или отказать в принятии ходатайства, но сделать второе можно было лишь при наличии в нем процессуальных нарушений. По мнению защиты, райсуд реализовал третий сценарий — приобщил ходатайство к материалам дела, но проигнорировал его и отправил дело в Верховный суд Татарстана.

Претензии в игнорировании ходатайства о подсудности и непроцессуальном общении с коллегой районного уровня прозвучали среди аргументов заявления об отводе. В частности, Дворяк указал, что через три дня после поступления дела в Верховный суд РТ судья Вахитовского суда Шаронова устранила пробел в отправленных материалах — вынесла постановление по ходатайству адвокатов о дефектах в протоколе судебных заседаний, сославшись при этом на изучение самого протокола, аудиозаписей и иных материалов. Версия защиты: вторая инстанция без возврата дела в райсуд, в нарушение закона, дала коллеге возможность знакомиться с ним и выносить корректирующие решения...

На повторном процессе присяжные вновь частично оправдали Ибрагима Закиева, однако по оставшемуся судья ВС Татарстана назначил ему 19 лет колонии строгого режима. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Ранее Барлевой и ее защитниками указывалось на непроцессуальное общение в рамках дела Закиева и его адвоката между тремя судами — Вахитовским, Верховным судом РТ и Четвертым апелляционным судом общей юрисдикции. По их версии, в ходе такого общения удалось «легализовать» заведомо нелегитимный состав второй коллегии присяжных по делу о двух убийствах. Ведь после вынесения вердикта и приговора адвокат Барлева сверила списки народных заседателей со списками кандидатов в таковые и обнаружила — человека, что рассматривал дело по Закиеву в качестве старшины коллегии, распоряжением главы Татарстана ранее исключили из этих списков. Чтобы устранить железное основание для отмены приговора, не без участия судей было инициировано подписание нового документа за подписью республиканских властей — считать предыдущее решение по кандидату в присяжные недействительным с момента его принятия.

В итоге Четвертый АСОЮ признал повторный приговор с посадкой Закиева на 19 лет законным, перед этим отстранив Барлеву от его защиты со ссылкой, что она, находясь в статусе обвиняемой по связанному делу, может действовать в первую очередь в личных интересах, а не в интересах клиента.

Историю с «легализацией» присяжного сегодня в Верховном суде РТ осужденная и ее адвокат называли основанием для недоверия не только суду республики, но и всем региональным судам Приволжского округа, жалобы на решения которых рассматривают в Нижнем Новгороде. Там базируется Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В совещательную комнату судья ВС РТ Ирек Ибрагимов сегодня удалялся дважды. В первый раз вынес решение об отсутствии оснований для своего отвода, второй раз — снял дело с апелляционного рассмотрения для его отправки в Москву. Заметим, представитель прокуратуры Татарстана по первому ходатайству защиты высказалась против, а по второму — не возражала.

На заседании в качестве слушателей присутствовали несколько действующих адвокатов — коллег осужденной и студенты юрфака. Представитель Центра информационного сопровождения и супруг Барлевой намеревался снимать заседание на видео, однако это ходатайство судья отклонил. Пришел и Искандер Сиразиев, журналист и блогер, чье уголовное преследование на финише процесса райсуд Казани приостановил в связи с его краткосрочным уходом на больничный.

Важный нюанс — еще на момент поступления дела Барлевой в Верховный суд Татарстана по нему истекли сроки давности уголовного преследования. Что с учетом правок в нормативных документах Адвокатской палаты РФ означает возможность сохранения адвокатского статуса даже в том случае, если не признающая вину не добьется оправдания.

Ирина Плотникова