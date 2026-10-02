В России сократилось число заведений общепита

Причинами стали рост фискальной нагрузки, падение потребительского спроса и конкуренция со стороны продуктовой розницы

Фото: Максим Платонов

За год количество заведений общепита в России снизилось на 7,8%, до 223,8 тыс. объектов. Падение зафиксировано впервые с 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Infoline, передает «Ъ».

По данным 2ГИС, в августе 2026 года в городах-миллионниках работали 97,1 тыс. объектов — на 1% меньше год к году. Сильнее всего сократилось число пекарен (-13%, до 15,5 тыс.), заведений фастфуда (-11,8%, до 33,5 тыс.) и точек с кофе навынос (-10,6%, до 19,1 тыс.).

Причинами стали рост фискальной нагрузки, падение потребительского спроса и конкуренция со стороны продуктовой розницы. С начала 2026 года предприниматели на УСН и патенте начали платить НДС, что сделало часть точек нерентабельными. Также растут расходы на оплату труда, кредитов, продуктов и логистики.

предоставлено Алиной Карамовой

По данным «Эвотора», с 1 по 25 сентября число чеков в кафе снизилось на 5%, в фастфуде — на 7%. Средний чек при этом вырос на 7%, до 1,6 тыс. рублей. Маржинальность проектов, которая раньше достигала 20—25%, сейчас часто составляет 10—12%.

Ранее сообщалось, что туризм и общепит лидируют по темпам роста зарплат. Причиной стала конкуренция бизнеса за кадры.

Алсу Сабирзанова