ФНС: за три года число налоговых должников сократилось в 3,2 раза

За полугодие 2025 года было 3,9 млн судебных процессов

Фото: Динар Фатыхов

За три года число налоговых должников в России сократилось в 3,2 раза. Об этом в интервью журналу «Эксперт» сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

По его словам, за полугодие 2025 года было 3,9 млн судебных процессов, а за девять месяцев 2026 года — 60 тыс. Также Егоров отметил сокращение штата службы: в 2010 году в ФНС работали 167 тыс. человек, сейчас — 92 тыс.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении налоговых штрафов. Большинство из них в твердой сумме за нарушение налогового законодательства вырастут в 1,16—3 раза.

Алсу Сабирзанова