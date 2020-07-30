ЦИК Татарстана зарегистрировала пятерых кандидатов от партий на дополнительных выборах в Госдуму РФ

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Сегодня ЦИК РТ зарегистрировала пятерых кандидатов от партий на дополнительных выборах депутата в Госдуму РФ.

Перед регистрацией была организована межведомственная проверка достоверности сведений, представленных кандидатами при выдвижении. Как прокомментировал председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев, документы, представленные кандидатами, отвечают требованиям федеральных законов, а также правовым актам Центральной избирательной комиссии РФ.

«Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций, свидетельствуют о соответствии порядка выдвижения кандидатов требованиям законодательства», — прокомментировал Андрей Кондратьев.

ЦИК РТ приняла постановление о регистрации в качестве кандидатов на дополнительных выборах депутата Государственной думы ФС РФ по Нижнекамскому избирательному округу № 28:

кандидат от ЛДПР — Андрей Колосов;

кандидат от «Единой России» — Олег Морозов;

кандидат от «Справедливой России» — Ильнар Сираев;

кандидат от «Коммунисты России» — Николай Барсуков;

кандидат от «Коммунистическая Партия Социальной Справедливости» — Леонид Стражников.

Напомним, голосование в Татарстане пройдет 11, 12, 13 сентября. Статус единого дня голосования закреплен за 13 сентября. В Татарстане одновременно действуют четыре избирательные кампании: выборы президента республики, дополнительные выборы в Нижнекамском избирательном округе депутата Государственной думы, дополнительные выборы депутата Госсовета Татарстана в Елабужском избирательном округе и выборы депутатов органов местного самоуправления.