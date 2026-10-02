В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты
Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ранее открыли воздушные гавани Бугульмы. Аэропорт Нижнекамска все еще закрыт.
Напомним, в Татарстане с 04:50 до 06:52 мск была введена ракетная опасность. Также с 05:17 в республике продолжает действовать режим беспилотной опасности.
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