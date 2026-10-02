В Татарстане поварам школьных столовых утвердили ежемесячную премию

Повара получат 30 тыс. рублей за норму выработки, помощники поваров — 20 тыс. рублей

Фото: Александр Ильин

В Агрызском районе Татарстана поварам и помощникам поваров школьных столовых установили ежемесячную поощрительную выплату. Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома района Ильгизар Салихов.

Она начисляется за фактически отработанное время при нагрузке более 500 обучающихся. Повара получат 30 тыс. рублей за норму выработки, помощники поваров — 20 тыс. рублей. Выплаты действуют с 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что укомплектованность штата в школьных столовых Казани выросла на 30% за год. Кроме того, снизилась текучка кадров в департаменте продовольствия и соцпитания.

Алсу Сабирзанова