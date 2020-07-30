КФУ вошел в топ-10 национального рейтинга университетов по версии «Интерфакса»
Казанский федеральный университет (КФУ) занял десятое место в XI Национальном рейтинге университетов (НРУ) за 2020 год, подготовленным информационной группой «Интерфакса».
Деятельность университетов оценивалась по шести критериям: образовательная деятельность; научно-исследовательская деятельность; социальная среда; интернационализация (международное сотрудничество); бренд; инновации и технологическое предпринимательство.
Казанский вуз набрал 726 баллов.
В тройку лидеров вошли Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский университет Московский физико-технический институт (МФТИ).
В топ-10 также вошли НИУ «Высшая школа экономики», Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».
Помимо этого, 25-26 место занял Казанский национальный исследовательский технологический университет, 60-61 — Казанский государственный медицинский университет, 68-70 — Казанский национальный исследовательский технологический университет им. Туполева (КАИ), 122-123 — Казанский государственный энергетический университет.
Ранее КФУ вошел в топ-10 российских вузов по уровню зарплат выпускников экономических специальностей.
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