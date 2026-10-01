Патрушев: Путин дал все указания для безопасности Калининградской области
Россия не допустит, чтобы кто-то посягал на Калининградскую область, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин дал все необходимые указания для обеспечения безопасности Калининградской области, подтвердил помощник главы государства и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
— Мы обсуждали вопросы безопасности Калининградской области. Президентом были даны команды соответствующим структурам, которые внимательно занимаются этим вопросом, — отметил Патрушев на рабочей встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных (цитата по ТАСС).
Ранее посольство РФ в Бельгии сообщило, что Россия предупредила НАТО и МИД Бельгии, что действия альянса вокруг Калининградской области и нагнетание обстановки резко повышают риск прямого вооруженного столкновения, и заявила о готовности применить весь имеющийся арсенал для защиты своей территории (цитата по РИА «Новости»).
В Кремле уже заявили, что Россия не допустит, чтобы кто-то посягал на Калининградскую область.
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