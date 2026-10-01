В России с 1 октября изменились правила продажи сигарет

Однако запрет на торговлю без лицензии вступит в силу только в марте 2027 года

С 1 октября в России начинает действовать закон, который вводит лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией.

Согласно новому документу, лицензированию подлежат закупка табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для них, их хранение и поставка, а также розничная и развозная торговля. Однако запрет на торговлю без лицензии вступит в силу только в марте следующего года.

Срок действия лицензий будет составлять не более пяти лет. Для их получения необходимо выполнить ряд требований, включая уплату государственной пошлины за выдачу лицензии и отсутствие налоговой задолженности, превышающей 3 тысячи рублей.

Лицензирование, по словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, поможет сделать рынок табачной и никотинсодержащей продукции более прозрачным, снизить долю нелегального оборота и защитить несовершеннолетних от табачных изделий и вейпов.

Ранее сообщалось, что Татарстан готовит запрет вейпов: Минздрав — за, бизнес — в тревоге.

Никита Егоров