Денисов возглавил комитет Совфеда по международным делам

Бывший председатель комитета Григорий Карасин занял должность его первого заместителя

Фото: Татьяна Демина

Комитет Совета Федерации по международным делам возглавил Андрей Денисов. Бывший председатель комитета Григорий Карасин занял должность его первого заместителя. Решение приняли на первом пленарном заседании осенней сессии, передает ТАСС.

Как пояснил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, кадровые вопросы рассмотрели на заседании комитета 30 сентября.

— Комитет принял решение освободить от должности председателя комитета по международным делам Карасина Григория Борисовича по его личной просьбе. Эта просьба обусловлена желанием Григория Борисовича сосредоточиться на более концентрированных участках работы комитета, — сказал он.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила Карасина, назвав его дипломатом высочайшего класса.

— Он отработал очень эффективно, но у нас всегда должна быть ротация. Григорий Борисович обратился, мы поддержали, но он никуда не девается, он продолжает работать, — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили использовать цифровую валюту как предмет залога. Рекомендация содержится в решении секции «Цифровые валюты и криптоиндустрия» Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.

Алсу Сабирзанова