Путин сменил посла России в Греции

Юрий Горлач сменил Андрея Маслова

Президент Владимир Путин освободил Андрея Маслова от обязанностей посла России в Греции. Другим указом он назначил на эту должность Юрия Горлача. Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

— Назначить Горлача Юрия Андреевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Греческой Республике, — говорится в указе.

Маслов возглавлял диппредставительство с июля 2014 года. Горлач в 2018—2021 годах был постпредом России при НАТО, позже занимал должность директора Ситуационно-кризисного центра МИД.

Ранее сообщалось, что Путин освободил Козлова от должности посла в Саудовской Аравии.

Алсу Сабирзанова