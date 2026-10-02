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Путин сменил посла России в Греции

11:48, 02.10.2026

Юрий Горлач сменил Андрея Маслова

Путин сменил посла России в Греции
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Владимир Путин освободил Андрея Маслова от обязанностей посла России в Греции. Другим указом он назначил на эту должность Юрия Горлача. Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

— Назначить Горлача Юрия Андреевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Греческой Республике, — говорится в указе.

Маслов возглавлял диппредставительство с июля 2014 года. Горлач в 2018—2021 годах был постпредом России при НАТО, позже занимал должность директора Ситуационно-кризисного центра МИД.

Ранее сообщалось, что Путин освободил Козлова от должности посла в Саудовской Аравии.

Алсу Сабирзанова

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