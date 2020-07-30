Светофоры на Профсоюзной, перекресток у «Кольца»: схему автодвижения в центре Казани начали менять

Фото: Максим Платонов

Изменять схему дорожного движения в центре Казани уже начали

Сегодня начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов рассказал «Реальному времени» о том, как идет работа над изменением схемы дорожного движения в центре Казани, анонсированной в июне.



Президент Татарстана представленный проект схемы уже одобрил, и сейчас совместно с исполкомом города и подрядными организациями ГИБДД начата эта работа. Первым шагом стала уже почти законченная реорганизация пешеходного перехода на перекрестке Бутлерова и Пушкина. Пока там стоит временный светофор, но к субботе, 1 августа, на этом перекрестке будет установлен постоянный светофор. С перекрестка убрали островки безопасности, схему движения автомобилей и пешеходов на нем изменили. Этот транспортный узел был одним из серьезных источников пробок в центре, поэтому ГИБДД надеется на улучшение дорожной ситуации.

Ленар Габдурахманов рассказал «Реальному времени» о том, как идет работа над изменением схемы дорожного движения в центре Казани, анонсированной в июне. Фото Олега Тихонова

В августе и сентябре будут установлены светофоры на Профсоюзной улице, чтобы снять регулярно возникающие там проблемы. Также Профсоюзная станет главной по отношению к перпендикулярным улицам. Это и станет подготовкой к реализации всего главного проекта — к обеспечению непрерывного одностороннего потока автомобилей от улицы Эсперанто до кремля. Поток в обратную сторону — от кремля к Эсперанто — пойдет по Право-Булачной улице.

В рамках осуществления проекта в следующем году изменят схему движения на площади Тысячелетия. При съезде со стороны Профсоюзной потоки в разные стороны пересекаться больше не будут — уйдет и эта спорная точка.

Измененная схема

Напомним, в июне 2020 года исполком Казани анонсировал кардинальную перестройку схемы дорожного движения в центре города. В соответствии с новым проектом, поток от кремля в сторону улицы Назарбаева станет односторонним и пройдет по Право-Булачной, от площади Тысячелетия до Назарбаева, с вхождением потока в ул. Марселя Салимжанова. В обратную сторону — к кремлю — односторонняя дорога пройдет по ул. Тихомирнова, Щербаковскому переулку, Профсоюзной в сторону площади Тысячелетия.



«В соответствии с компьютерной моделью, проанализировавшей транспортный поток в центре города, был выбран лучший вариант. Результаты моделирования показали уменьшение времени задержки потоков более чем на 40%, увеличение средней скорости на 8% при увеличении потока транспортных средств на 17% по сравнению с вариантом существующего движения», — рассказывал тогда заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров.

Ленар Габдурахманов сегодня рассказал, что эту схему исполком с самых первых шагов и до момента презентации президенту продумывал вместе с ГИБДД. Было множество различных вариантов.



— Начиная с 2013 года количество транспорта на тысячу человек выросло до 450 единиц. Поэтому такая схема организации движения должна была родиться, поскольку заторовая ситуация ухудшилась, — пояснил нашей газете глава республиканского ГИБДД.

Людмила Губаева