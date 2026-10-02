В Татарстане ввели режим ЧС из-за угрозы продовольственной безопасности

Под опасными явлениями понимаются выпревание, заморозки и переувлажнение почвы

Фото: Максим Платонов

С 1 октября в 41 районе Татарстана действует режим чрезвычайной ситуации. Распоряжение подписал раис республики Рустам Минниханов. Мера введена для предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей из-за комплекса опасных природных явлений.

Главам муниципалитетов рекомендовано проинформировать население через СМИ, определить состав рабочих групп и комиссий по ликвидации ЧС, а также в течение пяти дней подготовить план мероприятий по преодолению негативных последствий.

Под опасными явлениями понимаются выпревание, заморозки и переувлажнение почвы. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня ночью ожидается до минус 2 градусов, мокрый снег и ветер с порывами до 18 м/с. В выходные на большей части республики также выпадет снег, ночью сохранятся заморозки.

Ранее сообщалось, что 1 октября в Казани стартует отопительный сезон. Первыми тепло получат школы, детсады и больницы, затем жилые дома.

Алсу Сабирзанова