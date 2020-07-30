Для обслуживания ипотеки в Татарстане нужно зарабатывать 54,2 тысячи рублей
Ипотека становится доступнее?
Национальное бюро кредитных историй опубликовало результаты исследования того, как изменился рекомендованный семейный доход, комфортный для обслуживания среднего ипотечного кредита. В среднем по России с января 2020 года он снизился на 10,4% — теперь, чтобы выплачивать ипотеку и не испытывать сложностей, средняя российская семья должна иметь доход в 63,3 тысячи рублей (в январе эта цифра составляла 70,7 тысячи).
Показатель рекомендованного семейного дохода демонстрирует доступность ипотечного кредитования. Он рассчитывается Национальным бюро кредитных историй, исходя из относительно комфортного соотношения: ежемесячные платежи не должны превышать 1/3 совокупного семейного дохода. Таким образом, размер среднего ежемесячного платежа умножается на 3 — получающееся произведение и является рекомендованным доходом.
В расчете индикатора учитываются данные от 4 000 кредитных организаций, которые централизованно подают сведения в НБКИ.
Как изменился в Татарстане рекомендованный ежемесячный доход
В Татарстане, чтобы относительно комфортно обслуживать ипотеку, еще в январе семья должна была зарабатывать 60,9 тысячи рублей. К концу июля этот показатель упал на 6,7 тысячи рублей и составляет 54,2 тысячи. Снижение составило 11%.
Среди топ-30 регионов с максимальной величиной ипотечного портфеля такое снижение совсем не стало революционным: например, в Москве у семей «высвобождается» 16,4% ежемесячного дохода, в Приморье — 16,2%, в Саратовской области — 15%. Наименьшие изменения — всего на 200 рублей (0,3%) — претерпел этот индикатор в Красноярском крае. В соседней с нами Башкирии ипотека тоже не становится намного дешевле: здесь снижение составило 3,8% — с 54,9 до 52,8 тысячи рублей.
Если исходить из абсолютных цифр, то дороже всего обслуживать, конечно же, московскую ипотеку: даже сейчас рекомендованный семейный доход для такого удовольствия составляет 132,4 тысячи рублей, а в январе был и вовсе 158,4 тысячи. Следом идут Московская область (94,8 тысячи против 104,2 в январе) и Санкт-Петербург (81,2 против 88,5 тысячи рублей).
Динамика рекомендованного семейного дохода заемщиков в 2020 году в 15 регионах с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов:
Регион
Рекомендованный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита, тыс. руб.
Динамика рекомендованного дохода, %
январь 2020 г.
июль 2020 г.
1
г. Москва
158,4
132,4
-16,4%
2
Московская область
104,2
94,8
-9,1%
3
г. Санкт-Петербург
88,5
81,2
-8,3%
4
Ленинградская область
76,8
74,4
-3,1%
5
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
74,4
71,8
-3,5%
6
Приморский край
80,1
67,2
-16,2%
7
Красноярский край
60,9
61,1
0,3%
8
Нижегородская область
63,9
59,4
-7,1%
9
Ставропольский край
68,5
59,0
-13,9%
10
Свердловская область
62,6
58,4
-6,7%
11
Иркутская область
65,4
56,5
-13,6%
12
Новосибирская область
60,7
56,1
-7,5%
13
Волгоградская область
63,5
55,1
-13,2%
14
Республика Татарстан (Татарстан)
60,9
54,2
-11,0%
15
Краснодарский край
61,7
53,9
-12,5%
Почему снижается показатель?
Эксперты связывают снижение этого показателя с постепенным снижением ипотечных ставок — за полгода средний процент по такому кредиту снизился на 1,6 п.п. Сказалось всё в комплексе: и коронавирусные послабления (льготная ипотека для семей с детьми), и последовательное уменьшение ключевой ставки Центробанка.
Генеральный директор НБКИ Александр Викулин добавляет к этим причинам еще и некоторое сокращение среднего срока ипотечного кредитования и неизменность его среднего чека. Кроме того, во II квартале снизился и ценник на жилье — из-за «коронакризиса».
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