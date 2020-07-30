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Для обслуживания ипотеки в Татарстане нужно зарабатывать 54,2 тысячи рублей

11:56, 30.07.2020 1
Для обслуживания ипотеки в Татарстане нужно зарабатывать 54,2 тысячи рублей
Фото: mgorsk.ru

Ипотека становится доступнее?

Национальное бюро кредитных историй опубликовало результаты исследования того, как изменился рекомендованный семейный доход, комфортный для обслуживания среднего ипотечного кредита. В среднем по России с января 2020 года он снизился на 10,4% — теперь, чтобы выплачивать ипотеку и не испытывать сложностей, средняя российская семья должна иметь доход в 63,3 тысячи рублей (в январе эта цифра составляла 70,7 тысячи).

Показатель рекомендованного семейного дохода демонстрирует доступность ипотечного кредитования. Он рассчитывается Национальным бюро кредитных историй, исходя из относительно комфортного соотношения: ежемесячные платежи не должны превышать 1/3 совокупного семейного дохода. Таким образом, размер среднего ежемесячного платежа умножается на 3 — получающееся произведение и является рекомендованным доходом.

В расчете индикатора учитываются данные от 4 000 кредитных организаций, которые централизованно подают сведения в НБКИ.

Показатель рекомендованного семейного дохода демонстрирует доступность ипотечного кредитования. Фото kzn.ru

Как изменился в Татарстане рекомендованный ежемесячный доход

В Татарстане, чтобы относительно комфортно обслуживать ипотеку, еще в январе семья должна была зарабатывать 60,9 тысячи рублей. К концу июля этот показатель упал на 6,7 тысячи рублей и составляет 54,2 тысячи. Снижение составило 11%.

Среди топ-30 регионов с максимальной величиной ипотечного портфеля такое снижение совсем не стало революционным: например, в Москве у семей «высвобождается» 16,4% ежемесячного дохода, в Приморье — 16,2%, в Саратовской области — 15%. Наименьшие изменения — всего на 200 рублей (0,3%) — претерпел этот индикатор в Красноярском крае. В соседней с нами Башкирии ипотека тоже не становится намного дешевле: здесь снижение составило 3,8% — с 54,9 до 52,8 тысячи рублей.

Если исходить из абсолютных цифр, то дороже всего обслуживать, конечно же, московскую ипотеку: даже сейчас рекомендованный семейный доход для такого удовольствия составляет 132,4 тысячи рублей, а в январе был и вовсе 158,4 тысячи. Следом идут Московская область (94,8 тысячи против 104,2 в январе) и Санкт-Петербург (81,2 против 88,5 тысячи рублей).

Динамика рекомендованного семейного дохода заемщиков в 2020 году в 15 регионах с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов:

Регион

Рекомендованный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита, тыс. руб.

Динамика рекомендованного дохода, %

январь 2020 г.

июль 2020 г.

1

г. Москва

158,4

132,4

-16,4%

2

Московская область

104,2

94,8

-9,1%

3

г. Санкт-Петербург

88,5

81,2

-8,3%

4

Ленинградская область

76,8

74,4

-3,1%

5

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

74,4

71,8

-3,5%

6

Приморский край

80,1

67,2

-16,2%

7

Красноярский край

60,9

61,1

0,3%

8

Нижегородская область

63,9

59,4

-7,1%

9

Ставропольский край

68,5

59,0

-13,9%

10

Свердловская область

62,6

58,4

-6,7%

11

Иркутская область

65,4

56,5

-13,6%

12

Новосибирская область

60,7

56,1

-7,5%

13

Волгоградская область

63,5

55,1

-13,2%

14

Республика Татарстан (Татарстан)

60,9

54,2

-11,0%

15

Краснодарский край

61,7

53,9

-12,5%

Почему снижается показатель?

Эксперты связывают снижение этого показателя с постепенным снижением ипотечных ставок — за полгода средний процент по такому кредиту снизился на 1,6 п.п. Сказалось всё в комплексе: и коронавирусные послабления (льготная ипотека для семей с детьми), и последовательное уменьшение ключевой ставки Центробанка.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин добавляет к этим причинам еще и некоторое сокращение среднего срока ипотечного кредитования и неизменность его среднего чека. Кроме того, во II квартале снизился и ценник на жилье — из-за «коронакризиса».

Людмила Губаева
НедвижимостьЭкономикаФинансыБанки Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:10
    просто доходы населения падают. и застройщики с банками, чтобы не терять клиентов, вынуждены тоже снижать ставки. уже не будут получать такие сверхприбыли, но неплохо протянуть можно
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