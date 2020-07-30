Для обслуживания ипотеки в Татарстане нужно зарабатывать 54,2 тысячи рублей

Ипотека становится доступнее?

Национальное бюро кредитных историй опубликовало результаты исследования того, как изменился рекомендованный семейный доход, комфортный для обслуживания среднего ипотечного кредита. В среднем по России с января 2020 года он снизился на 10,4% — теперь, чтобы выплачивать ипотеку и не испытывать сложностей, средняя российская семья должна иметь доход в 63,3 тысячи рублей (в январе эта цифра составляла 70,7 тысячи).



Показатель рекомендованного семейного дохода демонстрирует доступность ипотечного кредитования. Он рассчитывается Национальным бюро кредитных историй, исходя из относительно комфортного соотношения: ежемесячные платежи не должны превышать 1/3 совокупного семейного дохода. Таким образом, размер среднего ежемесячного платежа умножается на 3 — получающееся произведение и является рекомендованным доходом.

В расчете индикатора учитываются данные от 4 000 кредитных организаций, которые централизованно подают сведения в НБКИ.

Показатель рекомендованного семейного дохода демонстрирует доступность ипотечного кредитования. Фото kzn.ru

Как изменился в Татарстане рекомендованный ежемесячный доход

В Татарстане, чтобы относительно комфортно обслуживать ипотеку, еще в январе семья должна была зарабатывать 60,9 тысячи рублей. К концу июля этот показатель упал на 6,7 тысячи рублей и составляет 54,2 тысячи. Снижение составило 11%.

Среди топ-30 регионов с максимальной величиной ипотечного портфеля такое снижение совсем не стало революционным: например, в Москве у семей «высвобождается» 16,4% ежемесячного дохода, в Приморье — 16,2%, в Саратовской области — 15%. Наименьшие изменения — всего на 200 рублей (0,3%) — претерпел этот индикатор в Красноярском крае. В соседней с нами Башкирии ипотека тоже не становится намного дешевле: здесь снижение составило 3,8% — с 54,9 до 52,8 тысячи рублей.

Если исходить из абсолютных цифр, то дороже всего обслуживать, конечно же, московскую ипотеку: даже сейчас рекомендованный семейный доход для такого удовольствия составляет 132,4 тысячи рублей, а в январе был и вовсе 158,4 тысячи. Следом идут Московская область (94,8 тысячи против 104,2 в январе) и Санкт-Петербург (81,2 против 88,5 тысячи рублей).

Динамика рекомендованного семейного дохода заемщиков в 2020 году в 15 регионах с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов:



Регион Рекомендованный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита, тыс. руб. Динамика рекомендованного дохода, % январь 2020 г. июль 2020 г. 1 г. Москва 158,4 132,4 -16,4% 2 Московская область 104,2 94,8 -9,1% 3 г. Санкт-Петербург 88,5 81,2 -8,3% 4 Ленинградская область 76,8 74,4 -3,1% 5 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 74,4 71,8 -3,5% 6 Приморский край 80,1 67,2 -16,2% 7 Красноярский край 60,9 61,1 0,3% 8 Нижегородская область 63,9 59,4 -7,1% 9 Ставропольский край 68,5 59,0 -13,9% 10 Свердловская область 62,6 58,4 -6,7% 11 Иркутская область 65,4 56,5 -13,6% 12 Новосибирская область 60,7 56,1 -7,5% 13 Волгоградская область 63,5 55,1 -13,2% 14 Республика Татарстан (Татарстан) 60,9 54,2 -11,0% 15 Краснодарский край 61,7 53,9 -12,5%

Почему снижается показатель?

Эксперты связывают снижение этого показателя с постепенным снижением ипотечных ставок — за полгода средний процент по такому кредиту снизился на 1,6 п.п. Сказалось всё в комплексе: и коронавирусные послабления (льготная ипотека для семей с детьми), и последовательное уменьшение ключевой ставки Центробанка.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин добавляет к этим причинам еще и некоторое сокращение среднего срока ипотечного кредитования и неизменность его среднего чека. Кроме того, во II квартале снизился и ценник на жилье — из-за «коронакризиса».

Людмила Губаева