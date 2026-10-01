Ряд университетов РТ станут организаторами олимпиад школьников в этом учебном году
В общей сложности перечень включает 60 состязаний
Минобрнауки России утвердило список олимпиад для школьников на 2026/2027 учебный год и распределило их по уровням сложности. В общей сложности перечень включает 60 состязаний, каждое из которых получило статус первого, второго или третьего уровня источника.
В число организаторов интеллектуальных соревнований вошли ведущие вузы Татарстана:
- КНИТУ (КХТИ) курирует XIX Южно-Российскую межрегиональную олимпиаду «Архитектура и искусство». Кроме того, технический университет выступает соорганизатором многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», конкурса «Гранит науки», московской олимпиады школьников, отраслевого состязания «Газпром» и физико-математической олимпиады «Росатом».
- КФУ (Казанский федеральный университет) отвечает за проведение «Высшей пробы», «Физтеха», а также собственного межрегионального конкурса, объединенных межвузовских и северо-восточной олимпиад.
- КГЭУ (Казанский государственный энергетический университет) принимает участие в организации олимпиад «Будущие исследователи — будущее науки», «Надежда энергетики» и университетского конкурса «Бельчонок», а также выступает региональной площадкой по отдельным профилям «Будущих исследователей».
- Университет Иннополис значится среди организаторов одноименной олимпиады для школьников и московской олимпиады школьников.
Ранее сообщалось, что в России уменьшили число олимпиад для поступления в вузы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».