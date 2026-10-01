Ряд университетов РТ станут организаторами олимпиад школьников в этом учебном году

В общей сложности перечень включает 60 состязаний

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Минобрнауки России утвердило список олимпиад для школьников на 2026/2027 учебный год и распределило их по уровням сложности. В общей сложности перечень включает 60 состязаний, каждое из которых получило статус первого, второго или третьего уровня источника.

В число организаторов интеллектуальных соревнований вошли ведущие вузы Татарстана:

КНИТУ (КХТИ) курирует XIX Южно-Российскую межрегиональную олимпиаду «Архитектура и искусство». Кроме того, технический университет выступает соорганизатором многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», конкурса «Гранит науки», московской олимпиады школьников, отраслевого состязания «Газпром» и физико-математической олимпиады «Росатом».

курирует XIX Южно-Российскую межрегиональную олимпиаду «Архитектура и искусство». Кроме того, технический университет выступает соорганизатором многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», конкурса «Гранит науки», московской олимпиады школьников, отраслевого состязания «Газпром» и физико-математической олимпиады «Росатом». КФУ (Казанский федеральный университет) отвечает за проведение «Высшей пробы», «Физтеха», а также собственного межрегионального конкурса, объединенных межвузовских и северо-восточной олимпиад.

отвечает за проведение «Высшей пробы», «Физтеха», а также собственного межрегионального конкурса, объединенных межвузовских и северо-восточной олимпиад. КГЭУ (Казанский государственный энергетический университет) принимает участие в организации олимпиад «Будущие исследователи — будущее науки», «Надежда энергетики» и университетского конкурса «Бельчонок», а также выступает региональной площадкой по отдельным профилям «Будущих исследователей».

принимает участие в организации олимпиад «Будущие исследователи — будущее науки», «Надежда энергетики» и университетского конкурса «Бельчонок», а также выступает региональной площадкой по отдельным профилям «Будущих исследователей». Университет Иннополис значится среди организаторов одноименной олимпиады для школьников и московской олимпиады школьников.

Ранее сообщалось, что в России уменьшили число олимпиад для поступления в вузы.

Никита Егоров