Количество работающих пенсионеров в Татарстане увеличилось на 15% за год

В целом в регионе проживает 1,09 млн пенсионеров

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане по состоянию на 1 августа 2026 года насчитывается 234,7 тыс. работающих пенсионеров. Это на 15,6% больше, чем было к аналогичному периоду 2025-го (203,1 тыс.), следует из данных Соцфонда России.

Также в республике насчитывается 856,7 тыс. неработающих пенсионеров. За последние 12 месяцев данный показатель сократился на 3,9% (к 1 августа 2025-го фиксировали 890,9 тыс.).

В целом в регионе, по данным Соцфонда, проживает 1,09 млн пенсионеров (-0,2% за последние 12 месяцев).

Ранее сообщалось, что пенсии в 2027 году проиндексируют дважды — на 6,8 и 3,3%.

Никита Егоров