Бизнесмен Малофеев обвинил власти США в краже у него $10 млн

Половину украденных средств американцы перевели украинским террористам

Российский предприниматель Константин Малофеев сообщил, что власти США заморозили 10 миллионов долларов на его счетах, из которых 5,4 миллиона были переданы Вооруженным силам Украины. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по жалобе Малофеева о присвоении его денег в США и их использовании для финансирования украинских военных.

— Общая сумма составляет 10 миллионов долларов. Из них 5,4 миллиона были выданы украинским террористам. Остальная часть, как видно, досталась консессионерам, — заявил он в своем Telegram-канале.

Малофеев также указал, что оценка состояния бывшего президента США Джо Байдена составляет те же 10 миллионов долларов, на 2 миллиона больше, чем до его президентства. Он предположил, что Байден таким образом «набрал свою «прибавку к пенсии».

Предприниматель выразил мнение, что Байден финансировал людей, которых он считает террористами и которые убивают россиян. Он также подчеркнул, что Россия не должна отвечать на убийства американцев, но стремиться нанести серьезный ущерб противнику, говоря о финансовых потерях и действиях в отношении ключевых фигур Запада.

Ранее казанцы назвали торговую недвижимость лучшим активом для инвестиций.

Никита Егоров