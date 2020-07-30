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У казанской «Чаши» откроют автокинотеатр

17:55, 30.07.2020
У казанской «Чаши» откроют автокинотеатр
Фото: realnoevremya.ru

На парковке у Центра семьи «Казан» расположится автокинотеатр. Показы начнутся 1 августа и будут проходить два раза в месяц, по субботам. Об этом сообщает сайт мэрии Казани.

В автокинотеатре будут показывать современные российские фильмы и полюбившиеся ленты прошлых лет. Кино будет транслироваться на специальном экране, а звук — на FM-волне, которую будет нужно настроить в салоне автомобиля.

Вместимость автокинотеатра — 40 автомобилей. Между ними рассчитана социальная дистанция — 1,5 метра. Также площадка будет оснащена санитайзерами, при необходимости будут раздаваться средства индивидуальной защиты. На парковке будет возможность приобрести горячие закуски и напитки. Сообщается, что режим работы общественного туалета продлен до 23 часов.

1 августа будет показ российской картины Бориса Хлебникова «Аритмия».

Ранее Минкультуры РФ поддержало открытие автокинотеатров в столице республики.

Общество Татарстан
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