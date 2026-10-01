«Каждый пятый рубль россиян, а то уже и четвертый, к концу года будет потрачен в онлайне»

На конференции «Авито» для предпринимателей обсудили тренды рынка онлайн-торговли и бизнеса в целом

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Темпы роста онлайн-торговли замедлились, но все равно опережают традиционные офлайн-магазины. Об этом заявили эксперты на третьей бизнес-конференции «Авито» для предпринимателей «По делу», которая прошла в Москве. Сами предприниматели тем временем подходят к открытию крайне осторожно и предпочитают готовые кейсы. Среди дополнительных возможностей — ИИ, который может забрать на себя рутину и дать бизнесмену больше простора для решения более содержательных задач. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

«Рынок замедляется, он становится более зрелым»

Рынок онлайн-торговли продолжает расти, но темпы замедляются. «Раньше мы видели цифры роста в 50—60% год к году, за первое полугодие 2026 года он составил всего 19%», — сообщил коммерческий директор «Авито Товары» Алексей Ли на открывающей программу сессии «По делу: потенциал рынка e-com». Он поделился и другими наблюдениями:

Тотальное проникновение онлайн-торговли. Россия входит в топ стран по этому показателю, он составляет 22%.

Широта аудитории и географии, то есть 80% всего товарооборота происходит за пределами Москвы и Питера. «Даже небольшой магазин может выйти в онлайн и получить доступ большой аудитории», — заметил Алексей Ли.



— Когда у вас уже есть хороший бизнес и вы научились продавать, то нужно находить новую географию. Но здесь очень важно выстраивать доверие, — посоветовал он.

Все это, безусловно, меняет модель поведения предпринимателя. «С одной стороны, широкая аудитория, но, с другой стороны, у этой аудитории огромный выбор, то есть присутствует конкуренция. И здесь на первый план выходит умение предпринимателя работать со спросом, умение выстраивать продажи и, конечно же, строить долгосрочное доверие», — заявил эксперт.



Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Руководитель T-Data в «Т-банке» Максим Савченко согласился, что рост e-com замедлился, но все равно опережает офлайн — 19% роста против 10—12%.

— Да, рынок замедляется, он становится более зрелым, рост переходит в такой органический формат, но тем не менее все равно растет, и растет быстрее, чем тот же самый офлайн. Еще интересно, что буквально каждый пятый рубль россиян, а то уже и четвертый, к концу года будет потрачен в онлайн. И это без учета крупных покупок вроде недвижимости и авто. Да, для селлеров это фактически означает, что меньше можно рассчитывать на такой органический рост, и там продажи будут меньше расти. Вместе с рынком приходится вступать в активную борьбу за долю, — заявил он.



Еще одна точка роста — 85% семей покупают и в онлайне, и в офлайне. «Они каждый раз принимают решение. Нужно понять, что у них болит, почему они в конкретный момент идут в офлайн. И попробовать закрыть эту боль, закрыть эту потребность и переманить его в онлайн, потому что там есть, очевидно, свои большие преимущества — ширина, полки, удобство доставки», — посоветовал Максим Савченко.

Предприниматели не хотят создавать что-то новое, а ищут уже существующие решения

Последние тренды в бизнесе обозначил управляющий партнер «Авито» Иван Гуз. Так, пять лет назад люди в основном шли в бизнес за своей мечтой и хотели создать что-то новое обычно с нуля.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

— Сейчас ситуация изменилась, и мы видим по нашим опросам, что около 90% предпринимателей хотят начать с чего-то существующего. То есть не с нуля что-то начать, а уже купить какой-то готовый бизнес, чтобы минимизировать непосредственно свои риски, — поделился он наблюдениями.

Начинающие предприниматели в целом ведут себя более осторожно, чем пять лет назад, заметил Иван Гуз: «Когда проводили последний опрос о том, какие барьеры у людей к предпринимательству, только 35% говорят, что барьер это отсутствие денег. 60% говорят либо «я боюсь потерять то, что у меня сейчас есть», либо «я просто в себе не уверен».

Есть изменения и в типе бизнеса, куда заходят новички. Если раньше каждый мечтал открыть свое заведение, то теперь доля людей, которые идут в различные товарные бизнесы, становится больше, сообщил управляющий партнер «Авито».



«Мы не занимаемся технологиями, которые могут от нас убежать»

На конференции не обошли стороной тему искусственного интеллекта. E-com также активно движется в этом направлении. По словам Ивана Гуза, на ИИ можно переложить рутинные операции, однако решение всегда будет принимать человек:

— На предпринимателе останутся какие-то содержательные бизнес-решения — в каком направлении он идет, какие объемы денег он готов инвестировать.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Сам бизнес стал активнее искать сотрудников с навыками работы с ИИ. «Этот тренд достаточно сильный. Там двузначные темпы роста вакансий с такими требованиями к прошлому году», — сообщил управляющий директор «Авито Работы» Антон Уваров, отвечая на вопрос «Реального времени».

— Искусственный интеллект может справляться с задачами эффективнее и быстрее. Часто на такие вакансии ставится более высокая оплата труда, и это подталкивает. Это уже неизбежная ситуация на рынке, которая происходит, — сообщил он.



Есть и обратная сторона. Например, нейросети OpenAI то сами себе прописывают неподчинение, то взламывают сайты ведомств. А основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект способен привести к событиям, которые повлекут за собой гибель миллиарда людей. Иван Гуз, отвечая на вопрос «Реального времени», сообщил, что есть две точки зрения.

— Есть точка зрения Запада, когда компании накручивают всю эту историю, что вообще есть экзистенциальная угроза человечеству и давайте с этим что-то делать. При этом тут возможен прогрев перед IPO, — намекнул он на коммерческую сторону подобных заявлений.

Что касается Востока, то там «исключительно все говорят — искусственный интеллект есть добро, он сделает так, что все операции упростятся для нас с вами и мы будем заниматься более содержательными задачами, а вся рутина уйдет от нас».

— Объективно мы пока с вами находимся во второй ситуации, потому что искусственный интеллект реально на текущий момент упрощает все вещи, которыми мы с вами занимаемся, — заявил управляющий партнер «Авито». — Мы с вами точно находимся в начале эпохи, когда он будет нам с вами сильно помогать.

И добавил: «Мы не занимаемся технологиями, которые могут от нас убежать. У нас нет таких мощностей и возможностей. Наш искусственный интеллект точно никуда не убежит и будет работать вам на благо».

