В рамках подготовки к 100-летию КАЗ сотрудники «ОАК» восстановили памятник Ту-124 в Кимрах

Ровно 64 года назад, 2 октября 1962 года, Ту-124 совершил свой первый регулярный рейс

Фото: предоставлено ПАО "ОАК"

В преддверии 104-й годовщины основания ОКБ Туполева и в рамках подготовки к 100-летию Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова специалисты цеха опытного производства предприятия провели масштабную реставрацию самолета-памятника Ту-124. Машина установлена в городе Кимры Тверской области — на родине выдающегося авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева, сообщила пресс-служба ОАК.

Ту-124 с бортовым номером СССР-64452, сошедший с конвейера 11 июня 1965 года, вошел в историю как первый в мире пассажирский лайнер с турбовентиляторными двигателями. За десятилетия, проведенные под открытым небом у оживленной трассы, памятник авиации пришел в тяжелое техническое состояние.

предоставлено пресс-службой ПАО "ОАК"

В ходе восстановительных работ, выполненных заводскими специалистами, были проведены следующие мероприятия:

восстановлено освещение в салоне, на шасси и законцовках крыла;

заменено остекление с последующей герметизацией;

полностью устранена коррозия, наросты и грязь;

выполнена шлифовка, обезжиривание и нанесение грунта на внешнюю поверхность планера;

отремонтирована ниша шасси и восстановлены створки;

нанесена исторически достоверная окраска.

В результате один из ключевых историко-архитектурных объектов Кимр не просто обновлен, но и сохранен в первозданном виде.

Историческая справка: ровно 64 года назад, 2 октября 1962 года, Ту-124 совершил свой первый регулярный рейс по маршруту Москва — Таллин. Экипаж Внуковского летного подразделения под руководством пилота «Аэрофлота» А.П. Зыля преодолел 860 километров за 90 минут.

Ранее сообщалось, что в Петербурге загорелся исторический особняк Миллера.

Никита Егоров