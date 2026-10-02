Жанну Немцову* и еще одно лицо признали иноагентами

В реестр внесли и информационный ресурс «Реанимация»*

Фото: Анастасия Фартыгина

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов журналистку Жанну Немцову*, дочь политика Бориса Немцова, а также информационный ресурс «Команда Навального»*. Эта информация опубликована на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что Немцова «распространяла недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти Российской Федерации». Аналогичные обвинения выдвинуты против ресурса «Команда Навального».

Кроме того, в реестр были добавлены член президиума «Лиги свободных наций» Рустам Хуажев* и информационный ресурс «Реанимация»*.

В то же время Минюст исключил из реестра «Центр по работе с проблемой насилия» в связи с ликвидацией организации.

Ранее сообщалось, что Юрий Дудь** внесен в перечень террористов и экстремистов.

Никита Егоров