Жанну Немцову* и еще одно лицо признали иноагентами
В реестр внесли и информационный ресурс «Реанимация»*
Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов журналистку Жанну Немцову*, дочь политика Бориса Немцова, а также информационный ресурс «Команда Навального»*. Эта информация опубликована на сайте ведомства.
В сообщении говорится, что Немцова «распространяла недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти Российской Федерации». Аналогичные обвинения выдвинуты против ресурса «Команда Навального».
Кроме того, в реестр были добавлены член президиума «Лиги свободных наций» Рустам Хуажев* и информационный ресурс «Реанимация»*.
В то же время Минюст исключил из реестра «Центр по работе с проблемой насилия» в связи с ликвидацией организации.
Ранее сообщалось, что Юрий Дудь** внесен в перечень террористов и экстремистов.
Справка
* внесены в реестр иноагентов
** внесен в перечень террористов и экстремистов
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