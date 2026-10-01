Путин: «Продолжение международных конфликтов весьма вероятно»

Президент России выступил на пленарной сессии клуба «Валдай»

Президент России Владимир Путин заявил о высокой вероятности продолжения международных конфликтов в ближайшие годы.

— Какой бы сценарий ни разворачивался в мире в следующем периоде, к сожалению, продолжение международных конфликтов весьма вероятно, — отметил Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих экспертов из России и других стран в области политологии, экономики, истории и международных отношений и был основан в сентябре 2004 года.

Ранее посольство РФ в Бельгии сообщило, что Россия предупредила НАТО и МИД Бельгии, что действия альянса вокруг Калининградской области и нагнетание обстановки резко повышают риск прямого вооруженного столкновения, и заявила о готовности применить весь имеющийся арсенал для защиты своей территории.

В Кремле уже заявили, что Россия не допустит, чтобы кто-то посягал на Калининградскую область, а Путин дал все необходимые указания для обеспечения безопасности российского субъекта.

Никита Егоров